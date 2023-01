Plan für Ratingen Ordnungsdienst zieht in die Innenstadt

Man will noch näher am Bürger sein – auch räumlich gesehen. Seit Juni 2022 gehört die alte Polizeiwache zwischen Düsseldorfer Straße und Düsseldorfer Platz der Stadt. Nun soll das Gebäude für städtische Ämter genutzt werden, auch für den Kommunalen Ordnungsdienst, der damit direkt in der Innenstadt und somit sehr nah am Rathaus-Hauptgebäude ansässig wäre.