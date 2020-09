Nach Einbruch in Autohaus : Diebesbande kann nicht eindeutig überführt werden – Freispruch

HEILIGENHAUS/WUPPERTAL Zwei Angeklagte drangen in ein Autohaus in Heiligenhaus ein, um dort Bargeld zu stehlen. Der dritte Angeklagte soll die beiden vom Tatort wegchauffiert haben. Sie alle standen vor Gericht.

Ausgerechnet dort zum Kurierfahrer einer Diebesbande zu werden, wo man selbst eine Werkstatt angemietet hat? Das scheint eine denkbar schlechte Idee gewesen zu sein, die einen Ratinger am Ende auch in Wuppertal auf die Anklagebank gebracht hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, seine beiden Mittäter vom Tatort an der Selbecker Straße wegkutschiert zu haben. Die beiden Männer sollen dort zuvor in ein Autohaus eingestiegen sein – ausgerechnet dort, wo der Chauffeur selbst eine Werkstatt gemietet habe. Im Klartext heißt das: Der Ratinger hing in einer Sache mit drin, die seinem Vermieter einen finanziellen Schaden zugefügt hatte. Dabei sollen es am Ende nur 300 Euro gewesen sein, die aus der Kasse gestohlen worden waren. Laut Anklage sollen die Diebe noch versucht haben, einen Tresor aufzubrechen – diesen allerdings wollen sie leer vorgefunden haben.