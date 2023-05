Spaß an Ratinger Musikschule Musikschule: Endlich Tag der offenen Tür

Die Zeiten sind nicht leicht für Paul Sevenich und sein Team. Der Druck auf Kinder und Jugendliche in den Schulen ist groß, die Belastungen sind intensiv und reichen oft bis in die späten Nachmittagsstunden hinein. Bleibt da noch Zeit für die Musik, ja für ein Instrument? Schwierig. Umso wichtiger war es für den Leiter der Städtischen Musikschule, dass man sich beim Tag der offenen Tür präsentieren konnte. Rund 500 große und kleine Gäste tauchten ein in die Welt der Musik, probierten aus und hatten Spaß. Mittlerweile kann man sich bei der Musikschule online anmelden. So kann man nach dem Besuch daheim ganz in Ruhe entscheiden, ob zum Beispiel die Gitarre das richtige Instrument ist.