Krisensituation Ratinger Marien Krankenhaus wird zum Sanierungsfall

Ratingen · Die St. Marien Krankenhaus GmbH hat am Donnerstag beim zuständigen Amtsgericht in Düsseldorf einen Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt. Was das für den Betrieb des Krankenhauses sowie der Altenpflegeeinrichtungen bedeutet.

25.01.2024 , 14:32 Uhr

Das Marien Krankenhaus steckt in einer schweren Krise. Nun gibt es ein Schutzschirmverfahren. Foto: Blazy, Achim (abz)