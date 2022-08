Event in der Ratinger Innenstadt : Kunstaktion unterstützt Festival

Event in der Ratinger Innenstadt

Ratingen Die Ratinger Maler bieten einen Kunstmarkt am nächsten Wochenende an. Begleitet wird diese Initiative durch kleine Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder, die dort zum Beispiel mit Speckstein eigene Ideen umsetzen können.

(kle) Am kommenden Freitag startet das Ratingen-Festival mit großem Programm (die RP berichtete bereits). Neu ist, dass der Veranstaltungsreigen etwas abseits der großen Bühne durch eine besondere Kunstaktion im Arkadenhof unterstützt wird.

Grund: Die Ausstellung des Kunstvereins Ratinger Maler e.V. in den ehemaligen Geschäftsräumen von „Spiel und Buch“ wird von der Vermieterin, unterstützt vom Bürgermitwirkungsbudget der Stadt Ratingen, um einen Monat bis Ende August verlängert. So ist es möglich, beim Ratingen-Festival während des Wochenendes 20. und 21. August vor den Räumen der Galerie unter und vor den Arkaden einen Kunstmarkt stattfinden zu lassen, an dem sich rund 20 Mitglieder des Vereins beteiligen.