Ratinger Schüler Liebfrauenschüler begeistern bei Marathon

Besonders erfreut zeigte sich die laufsportbegeisterte Schulleitung der LFS von der beeindruckenden Unterstützung durch die Elternschaft, die wieder einmal weit über die obligatorischen Anfeuerungsrufe am Streckenrand hinausging. „Wir sind stolz auf unser engagiertes Elternteam, das am Wettkampftag frühmorgens um 7.30 Uhr mit Autos zum Transport bereitstand und bis zum erfolgreichen Ende um 17 Uhr durchgehalten hat“, betont Schulleiter Christoph Jakubowski, der es sich nicht nehmen ließ, das Laufsport-Team am Wettkampftag aktiv zu unterstützen.