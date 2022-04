Landtagswahl NRW : Landtagskandidaten stellen sich Fragen zu drei Themen

Ratingen West (RP) Es ist den drei Gruppen ADFC, BUND und Fridays for Future gelungen, alle Kandidaten deren Parteien entweder schon im Landtag vertreten sind oder eine Chance des Einzugs haben, zur Teilnahme an einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 4, Mai, umd 19 Uhr im Freizeithaus in Ratingen West zu gewinnen.

Dabei geht es um die Themen (Rad-)verkehr, Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz.

Stellung nehmen Dr. Jan Heinisch, CDU, Elisabeth-Müller-Witt, SPD, Alexander Steffen, FDP, Bernd Ulrich, AfD, Ute Meier, Bündnis 90/Die Grünen, und Nina Eumann, Die Linke. Die drei Organisatoren-Gruppen reuen sich, es den Bürgerinnen und Bürgern kurz vor der Landtagswahl so zu ermöglichen, sich ein Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten zu machen, sie selbst durch Fragen anzusprechen.

Diskutiert wird nacheinander zu den drei Themenblöcken „(Rad-)verkehr“, „Umwelt- und Naturschutz“ sowie „Klimaschutz“. Zu den Themenblöcken stellen die beteiligten Gruppen einleitend zwei Fragen, die von allen Kandidatinnen und Kandidaten beantwortet werden. Diese Fragen sind den Kandidatinnen und Kandidaten vorher zugesandt werden.