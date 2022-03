Ratingen : Ukraine: SPD erörtert Hilfsmöglichkeiten

Ratingen Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Elisabeth Müller-Witt (SPD) und des SPD-Ortsvereins Ratingen fand eine Veranstaltung zur Lage in der Ukraine und den Hilfsmöglichkeiten in Deutschland statt.

() Im Bürgerhaus am Markt schilderte der polnisch-stämmige Landtagsabgeordnete Josef Neumann (SPD) zunächst seine Eindrücke von der polnisch-ukrainischen Grenze. Seit Kriegsbeginn hatte er sich mehrfach selbst ein Bild von der Lage vor Ort gemacht, um zu erfahren, wie den Menschen am besten geholfen werden kann. Für ihn stand dabei besonders das Schicksal der Schwächsten, wie Kranken, Älteren oder Menschen mit Behinderungen im Fokus, die besondere Hilfe benötigen. Nach seinen Aussagen sei die Einreise und Aufnahme in Polen aktuell vorbildlich geregelt.