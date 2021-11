Ratinger Stadtwerke-Tochter : Warnung vor Betrugsmasche

Ratingen Kriminelle Personen geben sich als Mitarbeiter von Kommitt aus.

(RP) Nach einem Hinweis eines betroffenen Kunden weist die Stadtwerke-Tochter Kommitt darauf hin, dass aktuell Personen unterwegs sind, die sich mit der unwahren Behauptung, im Auftrag der Kommitt zu arbeiten, Zugang zu Häusern und Wohnungen verschaffen. Wie von einem Kunden berichtet, hat sich sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitagnachmittag ereignet. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Kommitt gab an der Haustür an, den Internetanschluss des Kunden aufgrund einer Störung prüfen zu wollen. Daraufhin wurde ein Gerät am Router des Betroffenen angeschlossen und eine angeblich verlangsamte Internetgeschwindigkeit festgestellt.

„Denn alle Behauptungen der Person, sie würden im Auftrag der Kommitt arbeiten und es läge eine Störung in der Internetverbindung vor, sind schlichtweg falsch und erfunden. Grundsätzlich können wir auch nicht ausschließen, dass durch den Anschluss eines externen Geräts an den Router Schadsoftware aufgespielt wird. Im Falle des betroffenen Kunden haben wir daher die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der Sicherheit eingeleitet.“ Bei unangekündigten, fremden Besuchen sollte man vorsichtig sein. Hermes warnt deshalb eindringlich: „Kunden sollten Unbekannten in keinem Fall Zugang zu ihren Häusern und Wohnungen ermöglichen. Die Mitarbeiter der Kommitt können sich bei Besuchen an der Haustüre immer entsprechend ausweisen und melden sich in der Regel auch vorher telefonisch an.“