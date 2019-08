Ratingen : Kulturliste startet in die Saison

Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Mit dem Monat September beginnt wieder eine bunte Reihe an Veranstaltungen in Ratingen. Damit startet auch die Kulturliste Ratingen e.V. wieder voll durch. Dieser Verein hat sich bei der Gründung vor vier Jahren das Ziel gesetzt, Ratingern mit geringem Einkommen die kostenlose Teilnahme an kulturellen und sportlichen Veranstaltungen zu ermöglichen.

Ein engagiertes Team ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen informiert die angemeldeten Gäste der Kulturliste Ratingen über Veranstaltungen, für die bei Interesse zwei Karten reserviert werden können. Das Angebot umfasst Kinovorstellungen, Sportveranstaltungen, Lesungen, Vorträge und Theateraufführungen sowie Konzerte der verschiedensten Musikrichtungen.

Die Kulturliste Ratingen freut sich über weitere Gäste. Jede Person, die nur über ein geringes Einkommen verfügt, einen Sozialpass besitzt, oder staatliche Leistungen wie ALG II, Sozialgeld oder Grundsicherung erhält, ist willkommen und wird schnell und unkompliziert aufgenommen.