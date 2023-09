Ratinger Kultur Das Tragödchen startet wieder durch

Am Donnerstag, 14. September, kehrt das Tragödchen ab 20 Uhr ins Buch-Café Peter & Paula zurück. Die Musik steuert der Gitarrist Roger Tristao Adao bei, den literarischen Teil bestreiten Charlotte und Bernhard Schultz mit Gedichten der Poetry-Slammerin Julia Engelmann, die am 8. September ihre neue CD „Splitter“ veröffentlicht hat. Roger Tristao Adao studierte in Berlin und Düsseldorf klassische Gitarre und lebt seit seinem Abschluss als freischaffender Gitarrist.