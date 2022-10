Ratinger Bundespolitiker : Beyer (CDU) kritisiert Bürgergeldgesetz

Ratingen/Berlin Er spricht vom „arbeitsmarktpolitischen Sündenfall“.

Derzeit gebe es rund 1,9 Millionen unbesetzte Stellen. Erst kürzlich hatte sich Beyer mit dem Chef der Arbeitsagentur, Karl Tymister, und der Chefin des Jobcenters, Nathalie Schöndorf, ausgetauscht. Der Arbeitsmarkt brauche perspektivisch jede und jeden einzelnen, so die Bilanz des Gesprächs. Beyer: „Wir sollten alles dafür tun, Menschen in Arbeit zu bringen, statt in einem sogenannten Bürgergeld zu verwalten.“ Die Bundesregierung sollte sich auf eine bessere Vermittlung und Eingliederung in Arbeit und wirkungsvolle Verwaltungsstrukturen konzentrieren und dabei die Möglichkeit von Leistungskürzungen beibehalten, ist er überzeugt. Außerdem müsse man vor allem junge Menschen besser fördern. Sie dürften gar nicht erst in einen dauerhaften Leistungsbezug geraten.