Ratinger Konzert : Ein besonderes Konzert in der Wasserburg

Ratingen Auf dem Programm des Quartetts „Corneille“ stehen Werke von Mendelssohn, Saint Saens und Turina. Das Konzert findet am Samstag, den 12. November, um 19.30 Uhr im Konzertsaal statt.

(RP) Der Geiger Noe Inui gehört zu den Musikern, die im Saal der Kulturstiftung bereits als Studenten aufgetreten sind. Immer wieder kehrte er in wechselnder Besetzung dorthin zurück. Inzwischen ist er weltweit zu Konzerten unterwegs und bildet selbst den musikalischen Nachwuchs an der Hochschule aus. Nun findet zum zweiten Mal eine gemeinsame Veranstaltung in Kooperation statt. Inui organisiert das Konzert, die Stiftung stellt in der Wasserburg Haus zum Haus den Saal, frei nach dem Motto: Die einen haben die Musik, die anderen den Rahmen dafür. Musiker sind meist gut vernetzt, so entstehen Kontakte zu anderen hochkarätigen Kollegen, die jeweils zur Spitzengruppe in ihrem Fach gehören. Im internationalen Klavierquartett „Corneille“, ebenso bunt und lebendig wie der gleichnamige niederländische Maler, gesellen sich zu dem Geiger Inui mit japanisch/griechischer Abstammung Bratschist Georgy Kovalev aus Georgien, die niederländische Cellistin Ella van Poucke und der Pianist Vassilis Varvaresos aus Griechenland.