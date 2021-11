Ratingen : Weltladen Lintorf verkauft ökologische Orangen

Lintorf Aktion „Süß statt bitter“ macht auf unmenschliche Zustände bei der Ernte aufmerksam. Migranten und Flüchtlinge arbeiten für einen Hungerlohn auf den Plantagen und hausen unter erbärmlichsten Bedingungen in Zelten, Containern und Hütten.

Mit der Orangen-Aktion „Süß statt bitter“ möchte der Weltladen Lintorf auf unmenschliche Zustände und moderne Sklaverei bei der Obsternte in Süditalien aufmerksam machen. Die Orangenernte hat dort in der Winterzeit Hochkonjunktur. Dort wie anderswo in Südeuropa beherrschen große Konzerne das Geschäft. Viele kleinbäuerliche Betriebe müssen ihre Orangen für einen Preis verkaufen, der kaum die Kosten für das Pflücken abdeckt. Afrikanische Migranten und Flüchtlinge arbeiten für einen Hungerlohn auf den dortigen Orangenplantagen. Während der Ernte im nasskalten Winter hausen diese Menschen unter erbärmlichsten Bedingungen in Zelten, Containern und Hütten.

Wer sich der Aktion anschließen will, kann die Orangen kiloweise bis spätestens zum 28. November persönlich im Weltladen, beim Adventsgottesdienst der evangelischen Gemeinde am 28. November oder per E-Mail vorbestellen. Die Orangen werden etwa am 15. Dezember im Weltladen Lintorf am Konrad-Adenauer-Platz 11 eintreffen und können zu den Öffnungszeiten abgeholt werden: Mittwoch 16 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr.