Engagement trotz Corona-Krise : Ratinger Kleingruppen machen weiterhin sauber

(RP) Das letzte „CleanUp Ratingen“ fand wieder unter dem Motto „#allEinsammeln“ statt und liegt nun schon fast zwei Wochen zurück.

Selbst in Zeiten von sozialer Distanz gibt es immer wieder mehrere Gruppen, die sich für die Mitwelt einsetzen. CleanUp Ratingen hat Fotos von Mini-CleanUps an der Auermühle, in Homberg, rund um den Bauen See, in Ratingen Süd und am Grünen See zugeschickt bekommen. Dort lag der Fokus dieses Mal ganz auf dem Sammeln von Zigarettenkippen – nicht nur dort ein großes Problem.