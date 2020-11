Prozess läuft : Ratinger Kiosk-Räuber vor Gericht

Der 30-Jährige muss sich vor dem Landgericht in Wuppertal verantworten.. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

RATINGEN/WUPPERTAL Bewaffnete Überfälle mit Gesichtsmaske: Der 30-Jährige wird für eine ganze Serie von Delikten verantwortlich gemacht. Mitangeklagt ist ein Mann aus Unna.

Die WHO hatte gerade eine Pandemie ausgerufen und Kanzlerin Angela Merkel strenge Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen angekündigt. Da soll ein 30-Jähriger Ratinger in einen Kiosk in Düsseldorf marschiert sein, um den Besitzer auszurauben. Durch den Mundschutz hindurch soll der Dieb den Mann aufgefordert haben, ihm Zigaretten und Geld in eine weiße Plastiktüte zu stecken. Dabei soll er dem Kioskbesitzer eine Schusswaffe vors Gesicht gehalten haben – der aber ließ sich nicht beirren und verweigerte die Herausgabe. Der Angeklagte soll die Flucht ergriffen haben.

Keine zwei Stunden später soll der 30-Jährige im nächsten Kiosk gestanden haben, diesmal in der Henkelstraße in Düsseldorf. Wieder mit der Schusswaffe in der Hand und dem Mundschutz im Gesicht. Den riss ihm der Kioskbesitzer herunter, um den Angeklagten erneut in die Flucht zu schlagen.

Zwei Tage später soll der Dieb erfolgreich gewesen sein, diesmal in einer Jet-Tankstelle in Hilden. Gegen 14.11 Uhr soll er den Verkaufsraum betreten haben, nachdem der ihm per Knopfdruck geöffnet worden sei. Er habe das Geld aus der Kasse und Zigaretten haben wollen – die Kassiererin soll noch versucht haben, ihn von der Tat abzubringen, da er sie zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht bedroht habe und sich der Überfall nicht lohnen würde. Da soll der Ratinger die Schusswaffe aus dem Hosenbund geholt haben, die 64-Jährige Angestellte soll ihm 207 Euro und mehrere Zigarettenpackungen gegeben haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos geblieben.