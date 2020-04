Aktionen : Kino bietet Gutscheine für später an

Foto: Blazy, Achim (abz)

Kinder sind zu einer Malaktion aufgerufen. Die Bilder kommen in die Schaukästen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(jün) Viele Filmfans haben ihre Solidarität bekundet und im Ratinger Kino angefragt, wie sie unkompliziert helfen können. Das ist nun möglich mit dem Kauf eines Online-Gutscheins, ganz nach dem Motto: „Kaufen jetzt, gucken später!“

Ein schöner Tag oder ein paar schöne Stunden ist ein nettes Geschenk, ob für sich selbst oder für andere, beispielsweise zu Ostern. Mit Popcorn oder ohne, mit einem Kaffee, Bier oder Eis dabei, mit einem Glas Wein oder Sekt – ganz nach Wunsch, denn den Wert des Gutscheins bestimmen die Kunden selbst.

Der Wert ist flexibel und Gutscheine werden auf Eintrittskarten sowie Getränke, Eis etc. angerechnet. Die Gutscheine können online unter www.kino-ratingen.eu bestellt werden. Auf Wunsch können die Gutscheine auch per Post in einer netten Umschlagkarte zugesendet werden (plus eine Gebühr von 1,50 Euro). Einfach eine Mail senden an: kino.ratingen@kino-rosslenbroich.de

Für die Kinder gibt es darüber hinaus noch eine Malaktion. In den nächsten Tagen werden nämlich keine neuen Filmplakate in den Schaukästen an der Lintorfer Straße zu sehen sein. Daher haben sich die Kinobetreiberinnen gedacht, Kinder könnten bei der Dekoration der Schaukästen behilflich sein. Alle Kinder sind aufgerufen, ein Bild zum Thema Kino zu malen oder zu basteln, zum Beispiel die über die eigenen Kinohelden, den Lieblingsfilm, oder was toll im Kino ist.

Teilnehmer können das Bild in den großen Briefkasten vor der Kino-Türe einwerfen, per Post schicken (KINO 1+ 2, Lintorfer Straße 1, 40878 Ratingen oder Rosslenbroich Filmtheater GbR, Düsseldorfer Straße 2, 40822 Mettmann) oder ein Foto per E-Mail (kino.ratingen@kinorosslenbroich.de) senden.