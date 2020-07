Kinderschutzbund : Gewalt gegenüber Kindern steigt seit Corona-Ausbruch

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Zahl der Verdachtsfälle von Gewalt gegenüber Kindern auch in Ratingen gestiegen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Ratingen Der Kinderschutzbund Ratingen verzeichnet einen wachsenden Beratungs- und Therapiebedarf. Seitdem Schulen und Kindergärten geöffnet sind, werden mehr Verdachtsfälle gemeldet.

Vor 20 Jahren beschloss der Bundestag das „Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung“. Damit sollten die Zeiten körperlicher Züchtigung, seelischer Grausamkeiten und entwürdigender Erziehungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche eigentlich ein Ende haben. Der Ratinger Kinderschutzbund (KSB) verzeichnete viele Jahre lang ein Umdenken bei Eltern und Aufsichtspersonen: „Die meisten Eltern wollen eine gewaltfreie Erziehung und einen respektvollen Umgang mit ihren Kindern. Wenn es dann doch zu Gewalt in der Familie kommt, ist das oft ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Überforderung“, so Rita Marketa Trudslev, Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Ratingen. Dann kam Corona.