Spende für Märchenzoo : Grundschüler sammeln für den Märchenzoo

Schüler der Eduard-Dietrich-Schule wollen die Tiere im Märchenzoo unterstützen. Dazu haben sie in Höseler Geschäften Spendenboxen aufgestellt. Bis einschließlich Samstag wird noch gesammelt.

(abi) Die coronbedingte schulfreie Zeit nutzten einige Viertklässler der Eduard-Dietrich-Schule in Lintorf durchaus produktiv. Die Jungen und Mädchen wollten gerne Menschen und Tieren in dieser schwierigen Zeit helfen.

„Wir haben den Märchenzoo in der Vergangenheit regelmäßig besucht“, so Vater Manfred Sutor. „Außerdem ist Carla sehr tierlieb.“ Gemeinsam mit seiner Tochter stellte Sutor dem Betreiberpaar die Aktion vor. Diese waren begeistert und schon konnte es losgehen.

Carla entwarf einen genauen Plan, was zu tun sei und überzeugte ihre Mitstreiter. Die erste Runde zu den Höseler Geschäftsleuten trat die Schülerin mit einem großen geliehenen Sparschwein an. Nachdem die Resonanz positiv ausfiel, bastelten die Schüler Spendenboxen und ein Informationsschreiben und verteilten diese in Hösel.

In nur zwei Tagen kamen so 80 Euro für die Tiere im Ratinger Märchenzoo zusammen. „Die Kinder sind sehr stolz“, so Manfred Sutor. Noch bis einschließlich Samstag sammeln die Kinder bei den Höseler Einzelhändlern Spenden. Die jungen Initiatoren hoffen natürlich darauf, dass die Summe, die sie am Ende an den Märchenzoo übergeben können, noch ordentlich wächst.