Ratinger Fest Weltkindertag im Poensgenpark

Jedes Jahr am 20. September wird deutschlandweit der Welt­kin­der­tag begangen. Dieser besondere Tag soll auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam machen und Kinder mit ihren individuellen Be­dürf­nis­sen in den Fokus rücken. Vielerorts wird der Tag mit Aktionen und Festen gefeiert - so auch in Ratingen: Am Sonntag, 17. September, steigt von 11 bis 18 Uhr im Poensgenpark ein großes Fest.