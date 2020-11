Kinderprogramm in Eggerscheidt : Kinder modellieren nach dem Vorbild von Melchior

Ratingen Der Ratinger Bildhauer und Porzellandesigner Johann Peter Melchior stand mit seinen Werken Pate für die kreativen Arbeiten der Jungen und Mädchen im Eggerscheidter Kindertreff.

Im Eggerscheidter Kindertreff versuchten sich Jungen und Mädchen am Modellieren von Skulpturen. Dabei entstanden gleich fünf neue Kunstwerke. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der 1747 in Lintorf geborene Porzellanmodelleur und Bildhauer Johann Peter Melchior. Vier Melchior-Figuren aus der Höchster Porzellanmanufaktur dienten den jungen Künstlern als Vorlage für ihre eigenen Werke.

Am Donnerstag, 12. November, werden in der Einrichtung am Hölenderweg Vogelfutterglocken für die Singvögel im Winter gebaut. Anmeldungen und Infos im Treff, Telefon 02102/5505660 oder per E-Mail.