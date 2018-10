Ratinger Jugendrat mischt die Politik auf

Ratinger Jugendrat will Digitalisierung an Schulen vorantreiben

Ratingen Die Mitglieder des Jugendrates sind auch in der Ferienzeit damit beschäftigt, ihre Themen zu verfolgen. Deren Palette ist breit gestreut. Unter anderem geht es um die Digitalisierung der Schulen.

Es sind allen voran die Partys des Jugendrats, die für große Aufmerksamkeit sorgen, aber der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt ganz klar in politischen und gesellschaftlichen Themen – „in diese Richtung werden wir unsere Arbeit zukünftig verstärken“, so Sprecher Philippe Todt. Dabei sind es natürlich vor allem Themen rund um die Schule, die die insgesamt 27 Jugendratsmitglieder beschäftigen, wie sie im Gespräch mit der RP betonten.

Jüngst haben sie sich beispielsweise bei den geplanten Sanierungsmaßnahmen am Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium eingeschaltet. Dort wollen sie Schüler befragen und deren Meinung in die Planungsgestaltung einfließen lassen. Das stieß auch auf Wohlwollen des Schulausschusses.

Aktuell gibt es auch erste Ideen, eine Party in der Eissporthalle auszurichten. „Ich bin selbst oft da und da ich ja im Jugendrat bin hat man mich angesprochen, ob man da nicht auch mal was veranstalten könnte“, erzählt Vivienne Wendler. „Und die Planungen dafür laufen jetzt an.“

Das wird dann auch ein Thema bei der nächsten Sitzung sein, die am Dienstag, 28. August, 17.30 Uhr im Angersaal der Dumeklemmerhalle tagen wird. Interessierte sind herzlich willkommen, auch diejenigen, die mehr erfahren wollen, über das was Jugendratsmitglied Claus Köster „Digitaloffensive“ nennt.

„Beamer, Lautsprecher und Notebooks in den Unterrichtsräumen, außerdem WLAN und Glasfaserkabel für schnelles Internet an allen weiterführenden Schulen, das gehört heute einfach zu praxisnahem Unterricht dazu.“ Zu digitalem Lernen als Vorbereitung auf eine digitalisierte Arbeits- und Lebenswelt, gehöre aber auch die Weiterbildung der Lehrer, sowie richtige IT-Betreuung. Und die sollte nicht durch Lehrer in deren Schulstunden in denen sie eigentlich Unterricht geben sollte, oder deren Freizeit erfolgen, sondern, nach Wunsch des Jugendrates „von Profis, die sich um die IT, wie ein Hausmeister um das Haus kümmern.