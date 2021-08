Biwak der Ratinger Jonges : Ratinger Jonges veranstalten nach Coronapause wieder ein Biwak

Ratingen Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr feiern die Ratinger Jonges jetzt wieder beim Biwak. Es findet am 4. September, ab 18 Uhr auf Gut Lohof statt. Es gilt die 3-G-Regel.

() Das traditionelle Biwak der Ratinger Jonges ist normalerweise ein fester Bestandteil im Ratinger Terminkalender. Im vergangenen Jahr machte Corona den Jonges aber einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr kann es aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung stattfinden. Am Samstag, 4. September, ab 18 Uhr feiern die Jonges auf Gut Lohof, Lohofweg 1.

Die Ratinger Jonges freuen sich nach einer langen Durststrecke auf ihre Gäste, ein lockeres Beisammensein, Unterhaltung durch Ratinger Musiker und viele Gespräche untereinander. „Wir werden das Bestmögliche tun, um alle vor dem Virus zu schützen“, sagt Jonges-Baas Edgar Dullni. „Wir sehen es aber auch als unsere Aufgabe an, den Jonges und allen Gästen eine freie Kommunikation untereinander zu ermöglichen.“

Deshalb werde strikt auf die Einhaltung der Regelungen gemäß der Corona-Schutzverordnung der Stadt Ratingen geachtet: Das Biwak-Gelände darf nur mit Negativnachweis (geimpft, getestet oder genesen) betreten werden. Vor Betreten muss ein Formular mit Nachverfolgungsdaten ausgefüllt werden. Das Formular kann ab 30. August von der Homepage der Ratinger Jonges heruntergeladen und vorab zu Hause ausgefüllt werden, was Zeit beim Einlass spart. In der Reithalle ist auf allen Wegen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und auf einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu achten. An den Sitzbänken und Stehtischen kann die Maske dauerhaft abgenommen werden.