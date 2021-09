Ratingen : Ratinger Jonges feiern wieder beim Biwak mit Gästen

Ratingen Nach einem Jahr coronabedingter Pause konnten die Ratinger Jonges jetzt bei ihrem Biwak auf Gut Lohof rund 200 Gäste begrüßen. Unter Einhaltung der 3-G-Regel, versteht sich.

() Gut 200 Gäste aus Bürgerschaft sowie Prominenz aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Brauchtum feierten bis in die Nacht mit den Ratinger Jonges in der festlich geschmückten Reithalle auf dem Lohof. Nachdem das Biwak im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, genossen die Gäste nun wieder die gesellige Runde, auch wenn sich Gastgeber und Gäste streng an die 3-G-Regel halten und ein Formular zur Kontaktverfolgung ausfüllen mussten. Jonges-Baas Edgar Dullni freute sich, „nach einer langen Durststrecke die Gäste wieder live begrüßen zu können und wünschte gute Unterhaltung durch Ratinger Musiker und viele Gespräche untereinander. Deswegen kommen wir hier immer so gerne zusammen.“ Für Musik und gute Stimmung sorgten Martin Herzfeld, Tambourkorps und Heinz Hülshoff.