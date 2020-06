Auf dem Ehrenfriedhof : Jonges entdecken Gruft bei Sanierung

Ratingen Vor dem Hauptdenkmal auf dem evangelischen Teil des Ehrenfriedhofs gibt es eine Bodenplatte, die die Gruft abdeckt. Zur Sicherung stehen darauf nun Speiskübel. Die Jonges warten auf die Genehmigung zur weiteren Sanierung.

Was die Anwesenden sahen, beschreibt er so: „Der gesamte mittlere Gedenkstein steht auf einem gemauerten Gewölbe mit einem Freiraum von rund. 2,50 mal 3 Meter. Dieser Raum wir durch ein Gerüst aus Eisenstangen verbunden. Es handelt sich hierbei um ein Gestell zur Aufnahme von Särgen. Diese These bestätigt sich durch weitere Funde in der Gruft. Im Bereich des Gestells und darunter befinden sich Holzlagen, die auf Särge schließen lassen und einige sterbliche Überreste von menschlichen Knochen und Schädel“. Zur Wahrung der Totenruhe wurden die Gruft und weitere Gegenstände nicht weiter untersucht.