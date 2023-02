Große Sorge in Ratingen Hundebesitzer: Angst vor Giftködern

Die Nachricht aus der vergangenen Woche hat Hundebesitzer massiv aufgeschreckt. In Lintorf wurden auf der Straße An den Banden, also genau unter Brücke der Autobahn A524, Hundeköder aus Brotkrumen, gefüllt mit Rattengift, gefunden. Ein aufmerksamer Bürger hat die Köder entsorgt und das Ordnungsamt informiert.