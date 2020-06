Buch über Autobahnkirchen : Gott to go: Ratinger schreibt Buch über Autobahnkirchen

Gott to go: Ratinger schreibt Buch über Autobahnkirchen

Der rote Turm der Christophorus-Kirche leuchtet am Breitscheider Kreuz. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Ratinger Autor Ulli Tückmantel rückt die 44 deutschen Autobahnkirchen jetzt mit einem Buch ins Rampenlicht. Und vergisst dabei auch seine Heimatstadt nicht.

( Während die beiden großen christlichen Kirchen unverändert Mitglieder verlieren, erleben Autobahnkirchen in Deutschland mit mehr als einer Million Besucher pro Jahr einen Boom. Der Ratinger Autor Ulli Tückmantel rückt die 44 deutschen Autobahnkirchen jetzt mit einem Buch ins Rampenlicht. Und vergisst dabei auch seine Heimatstadt nicht. Die Breitscheider Kirche St. Christophorus, vielen als der „rote Turm“ am Breitscheider Kreuz bekannt, sollte eigentlich „die“ Autobahnkirche im Erzbistum Köln werden – und ist es doch nie geworden. „Dabei bietet sie alle Voraussetzungen“, so der Autor.