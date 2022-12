Düsseldorf/Ratingen Ratinger Handwerker verunglückt

Der 50 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wollte nach links in Richtung der Auffahrt zur A 44 abbiegen. Trotz notärztlicher Versorgung am Unfallort starb der 59-Jährige an der Unfallstelle. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte die Spuren des Geschehens. Gegenstand der weiteren Ermittlungen dürfte vor allem der jeweilige Status der in dem Bereich installierten Ampelanlage für die beiden Unfallbeteiligten sein.