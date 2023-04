Kreativ in Ratingen Haltestelle zum bunten Schmetterling

Triste Wartehäuschen an Bushaltestellen gibt es genug. Da macht das Warten auf den Bus wenig Spaß. Doch wenn an den Wänden bunte Schmetterlinge fliegen, kann das Warten zum Vergnügen werden. Dafür sorgten Kinder des Mosaik-Workshops unter Leitung der Ratinger Künstlerin Sarah Rose, der in den Osterferien im Jugendzentrum Lux angeboten wurde.