Politik in Ratingen : A 3-Ausbau: Grüne wollen informieren

Politik in Ratingen

RAtingen Für den Herbst ist eine Veranstaltung mit Bürgern und Experten geplant, um über die Auswirkungen eines achtspurigen Ausbaus zu informieren.

„Der im Bundesverkehrswegeplan beschlossene Ausbau der A3 von Leverkusen bis Dinslaken von sechs auf acht Fahrspuren wird in Ratingen die Stadtteile Schwarzbach, Homberg, Ost, Eggerscheidt, Hösel und Breitscheid immens betreffen“, erklärt die grüne Ratsfrau Annabell Fugmann und fügt an: „Je Fahrtrichtung wird ein mindestens 20 Meter breiter Streifen an die Autobahn angebaut, Häuser, Felder, Waldstücke werden weichen müssen. Die große Angertalbrücke wird abgerissen und neu gebaut, das Autobahnkreuz Breitscheid vergrößert werden.“