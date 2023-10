Initiative für Ratingen Grüne: Gratis-Obstbäume in privaten Gärten

Um als Maßnahme der Klimafolgenanpassung den Baumbestand in der Stadt zu erhöhen, soll ein besonderer Anreiz für Hausbesitzer geschaffen werden, einen Obstbaum in ihrem Garten zu pflanzen. „In vielen Städten, so in unseren Nachbarstädten Duisburg und Düsseldorf, laufen derartige Aktionen sehr gut, bei denen Bäume für die Pflanzung im eigenen Garten verschenkt werden, vorzugsweise Obstbäume, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen“, erläutert die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Edeltraud Bell. So könnten die Bekanntheit und Verbreitung alter Obstsorten gefördert, Lebensraum und Nahrung für Insekten geschaffen und ein schmackhaftes und gesundes Lebensmittel selbst erzeugt werden.