Ratinger Ausstellung : Der Platz am Ende des Lebens 

Ratingen Besondere Stühle-Ausstellung der Kirche St. Suitbertus ab dem 26. September. Zu sehen sind die Stücke während der Öffnungszeiten der Kirche täglich von 8 bis 18 Uhr.

Was haben schlichte Holzstühle mit dem Lebensende zu tun? Eine ganze Menge! Man kann die Sitzgelegenheiten kreativ gestalten – dies unter dem durchaus bildhaften Titel „Mein Platz am Ende des Lebens“. Karla Spiritus, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Hospizbewegung Ratingen , hat diese Idee entwickelt und ist dabei von Stühlen im Xantener Dom inspiriert worden. Man hat das Ganze intern diskutiert. Herausgekommen ist ein sehenswertes Projekt.

Mehr als 25 Stühle wurden künstlerisch gestaltet. Mitgemacht haben Einzelpersonen, Familien, Jugendliche und verschiedene Gruppierungen aus Ratingen. Bemerkenswert ist, dass jeder Stuhl einzigartig ist und es doch erkennbare Muster gibt. So ist bei keinem Stuhl am Ende des Lebens einfach nichts; der Tod ein Übergang, der zum Leben dazu gehört.

In der Zeit vom 26. September bis zum 7. Oktober macht ein Teil der Objekte Station in der Kirche St. Suitbertus, Schützenstraße 58. Zu sehen sind die Stücke während der Öffnungszeiten der Kirche täglich von 8 bis 18 Uhr.

Die Stationen laden ein zum Betrachten und regen an, sich mit den Themen Leben und Sterben zu befassen und sich Fragen zu stellen: Wo will ich am Ende meines Lebens sein? Wie soll meine letzte Zeit sein? Wer soll bei mir sein? Im Anschluss an die Gottesdienste gibt es ein Angebot zum Austausch. Ein Impuls führt in das Thema ein, und Ehrenamtliche stehen zum Gespräch zur Verfügung.