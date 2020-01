Frauen im Mittelpunkt : Gastronomin stellt sich im öffentlichen Gespräch vor

(RP) Für das dieses Jahr ist erstmalig ein Ratinger Frauenkalender erschienen, in dem nun jeden Monat Frauen und ihre Themen im Fokus stehen.

In der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 28.Januar, um 18.30 Uhr stellt sich die selbständige Gastronomin Hey-Jin Bitterwolf in einem persönlichen Gespräch in ihrem Bistro Jim & Joe vor. Namensgeber für das im April 2019 im Arkadenhof eröffnete Lokal sind ihre beiden Söhne. Das Konzept des Bistros setzt auf Nachhaltigkeit. Hey-Jin Bitterwolf und ihr Team versuchen, soweit es möglich ist, fair gehandelte und unverpackte Lebensmittel als Zutaten für ihre vegetarischen Speisen zu verwenden.