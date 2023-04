Wegen Baustelle in Ratingen Gebühren für Gastronomie entfallen

Es ist ein wichtiger Beschluss des Rates: Die Gastronomie und der Einzelhandel in der Innenstadt sollen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiter unterstützt werden. So werden zwar ab dem 1. Mai wieder Gebühren für die Nutzung von Außenflächen fällig, aber ein Jahr lang um 50 Prozent ermäßigt. Für die stark durch die Langzeitbaustelle beeinträchtigten Geschäfte an der Düsseldorfer Straße zwischen Markt und Wallstraße entfallen die Sondernutzungsgebühren in dem genannten Zeitraum ganz.