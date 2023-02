Ratinger Innenstadt CDU: Gastronomie braucht weiter Hilfe

Die Zeiten in der Gastronomie sind weiter schwierig, die Sorgen groß. Für ein Jahr hat die Stadt deshalb gemäß Ratsbeschluss auf Nutzungsgebühren für städtische Flächen, um beispielsweise Tische oder Werbeständer aufzustellen, verzichtet. Dieses Entgegenkommen in der Pandemie möchte die CDU mit einem Kompromiss letztmalig verlängern. Wer als Gastronom Tische auf dem Gehweg vor seinem Laden aufstellen möchte oder als Einzelhändler mit einem Werbeständer vor seinem Geschäft auf Angebote aufmerksam machen will, der zahlt in allen Städten für die Nutzung eine so genannte „Sondernutzungsgebühr“. „Diese Gebühren sind eine Art Miete für die Nutzung öffentlicher Flächen, so auch in Ratingen“, erläutert der CDU-Sprecher für Finanzen, Gerold Fahr.