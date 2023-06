Schwimmen im Ratingen Bereits 15.000 Besucher im Freibad

Ratingen · Die Stadtwerke ziehen eine erste Bilanz und sind sehr zufrieden. Das Wetter spielt ihnen in die Karten. Schon am frühen Morgen ist das 50 Meter-Becken gut gefüllt. In diesem Sommer könnten Rekorde purzeln.

14.06.2023, 10:30 Uhr

Im Freibad werden auch regelmäßig Wettbewerbe ausgetragen – so zum Beispiel an diesem Wochenende. Foto: Achim Blazy (abz)

Wer im heißen Sommer eine kühle Erfrischung sucht, der landet nicht selten im Ratinger Freibad. Ein Trend, der sich weiter verstärken wird. Denn es bleibt warm. Stadtwerke-Sprecherin Julia Amels-Westerkamp betonte jetzt auf RP-Anfrage: „Wir sind zufrieden mit der bisherigen Freibadsaison. Insgesamt haben wir in diesem Jahr seit der Öffnung des Freibades am 6. Mai bis jetzt rund 15.000 Gäste begrüßen dürfen. Das sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr zur selben Zeit. Insbesondere mit dem vergangenen Wochenende waren wir sehr zufrieden, und auch die Prognose der kommenden Tage spricht für eine sehr gute Auslastung des Freibades.“ Es könnte also mit Blick auf die Besucherzahlen ein heißer Sommer werden.