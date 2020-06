Bürgermonitor : Hölender Weg: Vorsicht genügt nicht

Ratinger fordert ein Warnschild, um künftig Fahrradunfälle zu verhindern. Denn nach dem langen geraden Gefälle auf dem Hölenderweg folgt Richtung Ratingen eine Kurve. Hier verschätzt sich mancher Radfahrer.

(abin) Nach mehreren Fahrradunfällen am Hölender Weg sorgte sich Bernd Sonnborn, selbst leidenschaftlicher Radfahrer, um das Wohlergehen der Hobbysportler. Seine Hoffnung: Ein Schild könnte ortsunkundige Radfahrer rechtzeitig warnen und so Stürze verhindern. Einige Leser reagierten mit Unverständnis und führen die Unfälle auf Fahrfehler zurück.

„Auch ich bin der Auffassung, dass Radfahrer grundsätzlich vorsichtig fahren sollten und dass dabei auch möglichst ein Helm zu tragen ist“, antwortet Bernd Sonnborn. „Dass Autofahrer vor Gefahrenstellen durch Schilder gewarnt werden, sich Radfahrer aber auf ihren gesunden Menschenverstand verlassen sollen, kann man diskutieren“, so Sonnborn.

„Sicherlich gibt es – wie die Stadt richtig anmerkt – viele steile Wege, die von Radfahren genutzt werden. Ich wollte aber auf die Besonderheit dieser Gefahrenstelle hinweisen. Nach dem langen geraden Gefälle folgt eine Kurve. Am Beginn dieser Kurve befindet sich eine Absperrung für den Autoverkehr. Diese Absperrung wird wohl in manchen Fällen zu spät gesehen, was dazu führt, dass der Radfahrer dann über den Lenker absteigt oder anders schwer verunfallt“, fürchtet der Ratinger.