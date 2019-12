Großauftrag : Ratinger Firma ABConcepts analysiert Reha-Klinken

Ratingen (RP) In den kommenden sechs Monaten sind zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ratinger Beratungsunternehmens mit der Analyse von insgesamt 26 Rehakliniken an 21 deutschlandweiten Standorten beschäftigt.

Die Geschäftsführung bezeichnet den Auftrag der Deutschen Rentenversicherung in einer Mitteilung als Meilenstein in der 13-jährigen Unternehmensgeschichte von ABConcepts.

Mehr als 57 Millionen Kunden werden von der größten gesetzlichen Rentenversicherung Europas betreut. Das sind mehr als drei Viertel der deutschen Bürgerinnen und Bürger. Das Haushaltsvolumen der Deutschen Rentenversicherung lag 2017 bei 293 Milliarden Euro. Eine weitere wichtige Aufgabe der DRV ist die Erbringung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in den eigenen Reha-Kliniken. In Deutschland gibt es ein dichtes Netz von insgesamt 93 Einrichtungen. Jetzt werden die Verpflegungskonzepte und deren Umsetzung in 26 Reha-Kliniken an 21 Standorten – von der Nordsee bis zum Alpenrand – von ABConcepts analysiert.