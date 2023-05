Ratingen Einsatzkärfte Feuerwehrleute bei Einsatz in Portugal

Hintergrund: Die Feuerwehren der Städte Bonn, Königswinter und Leverkusen haben im Jahr 2019 damit begonnen, ein Modul zur Waldbrandbekämpfung am Boden mit Fahrzeugen gemäß dem EU-Katastrophenschutz-Mechanismus aufzustellen. Das Ziel des Landes NRW ist es, in allen Regierungsbezirken das Personal und das Material so zu befähigen, dass stets ein Modul des Landes NRW im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland in den internationalen Einsatz entsandt werden kann.