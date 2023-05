Ratinger Feuerwehr im Dauereinsatz Pferd versinkt mit Hinterlauf in Erde

Ratingen · Besonderer Einsatz am Sonntag: Ein Pferd war dort plötzlich mit dem rechten Hinterlauf im Erdreich eingesackt. Das gesamte Bein war in in der Erde verschwunden, das Tier konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

08.05.2023, 08:00 Uhr

Das Pferd steckte mit dem gesamten Bein in der Erde fest und musste befreit werden. Foto: RP/Feuerwehr