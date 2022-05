Ratinger Einsätze : Die Feuerwehr wird hart gefordert

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr bei einem Brand in einem Hochhaus an der Berliner Straße. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die große Wehrversammlung in der Stadthalle hat gezeigt: Die Feuerwehr muss in diesen Zeiten besondere Herausforderungen meistern. Dennoch gibt es in einigen Bereichen noch Verbesserungsbedarf, wie die Bilanz zeigt.