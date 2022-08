Einsatz Breitscheid : Einsatz: Holzbrett brannte auf dem Herd

Einsatz für die Feuerwehr am Mintarder Weg. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Breitscheid Aufmerksame Anwohner informierten die Feuerwehr. Ein Trupp unter Atemschutz stellte fest, dass die Ursache für den Brandgeruch ein auf dem Herd liegendes Holzbrett war, das Feuer gefangen hatte.

(kle) Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 8.29 Uhr zu einem Brandgeruch in einer Wohnung am Mintarder Weg gerufen. Aufmerksame Mitbewohner des Hauses harten einen ausgelösten Heimrauchwarnmelder und leichten Brandgeruch im Treppenraum bemerkt.