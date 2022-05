Unfall in Ratingen : Unfall auf der A 3: Hubschrauber im Einsatz

Ratingen Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Anfahrt der Rettungsfahrzeuge ist durch die nicht gebildete Rettungsgasse deutlich verzögert worden.

(RP) Die Feuerwehr Ratingen ist am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert worden. Aus dem Unfallfahrzeug konnte der verletzte Beifahrer durch das beherzte Eingreifen von Zeugen vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte befreit werden. Der Fahrer war allerdings derart im Fahrzeug eingeklemmt, das er mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste. Wegen der Schwere der Verletzungen sei vorsichtshalber ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle beordert worden, teilte die Feuerwehr mit. Letztlich konnten die beiden Verletzten in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.