Ratinger Liberale packen heißes Eisen an : FDP diskutiert über Wohnungsnot

Ratingen Hochkarätiges besetztes Podium am 18. Oktober in der Stadthalle. Mit dabei sind Petra Cremer, die Technische Beigeordnete, Dr. Reiner Götzen, Interboden-Chef, Philipp Tecklenburg, Westgard-Chef, Hans-Jochem Witzke, Vorstand Deutscher Mieterbund NRW, und Wogera-Vorstand Volkmar Schnutenhaus.

(kle) Das Podium ist hochkarätig besetzt, das Thema allgegenwärtig. Am Dienstag, 18. Oktober, gibt es ab 19 Uhr in der Stadthalle eine große Diskussion und Impulsbeiträge zur Wohnungsknappheit in Deutschland und den möglichen Folgen für Ratingen . Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Mit dabei sind Petra Cremer, die Technische Beigeordnete, Dr. Reiner Götzen, Interboden-Chef, Philipp Tecklenburg, Westgard-Chef, Hans-Jochem Witzke, Vorstand Deutscher Mieterbund NRW, und Wogera-Vorstand Volkmar Schnutenhaus. Bürger sind eingeladen, an der Diskussionsveranstaltung teilzunehmen.

Was bedeutet das für Ratingen? Nimmt man das Ziel der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, wären das in Ratingen rund 400 Wohnungen pro Jahr, so die Liberalen. Dieses Ziel habe die Stadt klar verfehlt, denn in der Vergangenheit seien in Ratingen zwischen 84 und 119 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt worden.