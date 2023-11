Ratinger Liberale Alexander Steffen bleibt Ratinger FDP-Chef

(kle) Die Ratinger FDP hat die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Im Mittelpunkt des Stadtparteitages in der Stadthalle standen am Montagabend die Wahlen des neuen Vorstandes, der in den nächsten zwei Jahren auch die Kommunalwahl 2025 vorbereiten wird. Alexander Steffen wurde bei den Wahlen als Vorsitzender mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In seiner Rede ging er zuvor auf die schwierige Lage der FDP in der Ampel und die politischen Herausforderungen ein. Zugleich zeigte er sich mit Blick auf die Kommunalwahl kämpferisch: „Ich habe Lust, wieder eine Wahl zu gewinnen. Wir haben viele tolle und engagierte Mitglieder, die bei der Kommunalwahl mit ihren Ideen für Ratingen ein gutes Ergebnis verdient hätten. Wir bereiten uns ab jetzt auf die Kommunalwahl vor.“ Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde das Ratsmitglied Christian Lang gewählt. Schatzmeister bleibt Norbert Frank, und neuer Schriftführer ist Alexander Hönes. Auch diese Personen wurden einstimmig gewählt.