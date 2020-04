Schüleraktion : Erdmännchen grüßen ihre Schule

Die Klasse 3C der Albert-Schweitzer-Schule wünscht allen Spaß. Foto: RP/Schule

(jün) Die Schüler der Klasse 3c der Albert-Schweitzer-Schule an der Bruchstraße in Ratingen Ost haben sich Gedanken für einen lieben Gruß an ihre Mitschüler und Lehrer gemacht. Spaß ist für die Schüler, die derzeit wie alle anderen nicht zur Schule gehen können und zuhause bleiben müssen, ein wichtiger Faktor.

