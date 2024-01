Programm läuft gut an Ratinger entdecken ihr Kino wieder

Ein Jahr länger als ursprünglich geplant hatten die Ratinger auf die Wiedereröffnung ihres Kinos an der Lintorfer Straße warten müssen. Bei der Sanierung entdeckte Schadstoffe, Abstimmungen mit dem Denkmalschutz und andere Schwierigkeiten hatten die Fertigstellung immer wieder verzögert. Doch Mitte Dezember war es endlich soweit: Thomas Rüttgers und sein Sohn Julian, die auch das Kino in Mettmann betreiben, feierten zunächst mit vielen geladenen Gäste die Voreröffnung bis einen Tag später auch die Ratinger das Kino in Augenschein nehmen konnten.