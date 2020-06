Per Mausklick zum Kitaplatz : Neues Kita-Portal der Stadt ist bereits in Betrieb

Neues Kita-Portal der Stadt ist bereits in Betrieb

Per Mausklick zum Kitaplatz

Ab sofort sind Anmeldungen bequem von zuhause aus für das Kindergartenjahr 2021/2022 möglich. Die aktuelle Liste enthält 55 Einrichtungen stadtweit. Status der Anmeldung lässt sich online verfolgen.

Der Startschuss ist bereits gefallen. Unter www.kitaportal-ratingen.de können Eltern ihre Kinder ab sofort online in der Kita anmelden. Das neue Anmeldeverfahren ist nach erfolgreicher Testphase am 15. Juni gestartet. Möglich sind Anmeldungen für das Kitajahr 2021/2022, das am 1. August 2021 beginnt. Dies teilte die Stadt jetzt mit.