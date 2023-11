Große Persönlichkeit Ratinger Ehrenringträger feiert jetzt seinen 90. Geburtstag

In seinem Brief dankte Pesch seinem Vorvorgänger an der Verwaltungsspitze für alles, was er für Ratingen getan hat. „Das ist so viel, dass es mir unmöglich ist, an dieser Stelle alles, was es eigentlich wert wäre, zu würdigen. Unzweifelhaft gilt: Niemand hat das Gesicht unserer Stadt Ratingen in den letzten 60 Jahren so stark geprägt wie Sie.“