Ratingen : Ratinger Duo singt bei der Zelt-Zeit

Die Freundinnen Margarita Stulov und Jennifer Trautmann sind „Painting Brains“. Foto: RP/Martin Ibsen

Ratingen West „Painting Brains“ treten beim Ratinger Abend auf. Dort präsentiert sich die lokale Kultur.

(RP) Coole Songs, überraschend, nicht vorhersehbar und eindringlich – nicht unbedingt das, was man erwartet, wenn zwei junge Frauen mit Klavier und Gitarre die Bühne betreten. Gerade deshalb elektrisieren die Auftritte der beiden Ratingerinnen Margarita Stulov und Jennifer Trautmann das Publikum. In diesem Jahr kann man das Power-Duo auf dem Ratinger Abend am Freitag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr im Rahmen der Zelt Zeit live erleben.

Angefangen hat alles mit einem Musikprojekt in der 8. Klasse, an dem die beiden Freundinnen „Rita“ Margarita Stulov (21) und „Jenni“ Jennifer Trautmann (21) auf Anraten ihres damaligen Musiklehrers Klaus Wittfeld teilnahmen. „Im Rückblick ist unser Werdegang schon ein wenig kurios“, so Rita. „Jenni spielte Klavier und hatte bereits in einem Kirchenchor gesungen. Ich habe zu Hause Gitarre gespielt und aus Spaß dazu gesungen. Vor Publikum allerdings wollte ich auf keinen Fall singen.“

Letztendlich kam alles anders. „Unser Musiklehrer hat das Projekt gefilmt und am Ende des Schuljahres auf der internen Show ‚Inside‘ vorgestellt“, erinnert sich Jenni. „Wir hatten so viel Spaß, dass wir Beide weiter zusammen Musik machten. Damals haben wir Titel aus den Genres Pop Punk und Alternativ gecovert, etwas ruhiger gestaltet und unseren Stimmen angepasst. Bereits zu dieser Zeit haben wir zweistimmig gesungen, was unseren Liedern auch heute eine besondere Note gibt“.

Es folgte die Gründung der ersten Band „drown the world in coffee“. Nach einigen Auftritten allerdings entschlossen sich Rita und Jenni, die Band wieder aufzulösen und getrennte Musik-Wege zu beschreiten. Doch diese Phase währte nicht lange und nach kurzer Zeit fanden die beiden Musikerinnen wieder zueinander. Der Name „Painting Brains“ für das Duo entsprang einem Gedankenspiel Ritas. „Wir wollen den Alltag mit neuen Ideen und Gedanken füllen. Da passt die Bedeutung ‚Gehirne bemalen‘ genau zu dem, was wir wollen. Mit dem immer arbeitenden rationalen Verstand etwas Kreatives schaffen; Farbe ins Leben bringen.“

Entsprechend tiefgründig sind mitunter die Texte. „Wir wollen die negativen Aspekte des Lebens nicht für uns behalten, sondern teilen diese in unseren Liedern mit“, erklärt Jenni. „Dabei sind wir nicht negativ, sondern sprechen Dinge an, versuchen, das Beste daraus zu machen und setzen uns positiv mit dem Leben auseinander.“

Und welchen Stil verfolgt das Duo? Rita lacht: „Unsere Musik ist vielleicht in den Bereich ‚ Singer Songwriter‘ oder ‚melancholischer Pop Rock‘ einzuordnen. Aber wir wollen nicht ein bestimmtes Genre besetzen, sondern uns immer weiter entwickeln. Musik muss Spaß machen und unsere Ideen und Gedanken wollen wir so wenig wie möglich durch Vorgegebenes einschränken.“